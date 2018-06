Kretschmer steht vor enormen Herausforderungen. Zu lange haben sich (auch) die Regierenden in Sachsen den Konflikten dort nicht offensiv gestellt. Dass der Freistaat ein Problem mit rechten Gesinnungen hat, die dort häufiger und dramatischer ausbrechen als anderswo, ist nicht schönzureden. Die Pegida in Dresden. Orte wie Heidenau oder Freital wurden zum Synonym für Gewalt gegen Fremde und Andersdenkende. Gerade ging der Preis für Zivilcourage zum dritten Mal in Folge nach Sachsen. Eine 15-Jährige hatte es an einer privat geführten Schule in Dresden nicht als normal empfunden, dass Mitschüler den Hitlergruß skandieren und Holocaust-Witze reißen.



Was ist dort los, fragt man sich. Sachsen braucht dringend qualifizierte Lehrer und einen eben solchen Unterricht. Darum kämpft der neue Kultusminister Frank Haubitz, der junge Lehrer verbeamten und etablierte Pädagogen besser bezahlen will.