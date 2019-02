Patrick Sensburg (CDU), Mitglied des Bundestages. Archivbild

Der CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg sieht keine Notwendigkeit, in Syrien gefangene deutsche IS-Kämpfer in die Bundesrepublik zurückzuholen. Personen, die "gesagt haben, wir wollen Bürger des IS sein", müsse man nicht zurück holen. "Da ist die Staatsangehörigkeit entfallen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin".



Sensburg verwies auf den Paragrafen 28 des Staatsangehörigkeitsrechts. Demnach verliert derjenige seinen deutschen Pass, wer für die Armee eines anderen Staates gekämpft hat.