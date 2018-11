"Ich kenne niemanden in der CDU, der den Erfolg der AfD achselzuckend hingenommen hat", soll dagegen Merz' Mitbewerberin Annegret Kramp-Karrenbauer am Morgen vor dem Arbeitnehmerflügel der Union gesagt haben. Das berichtet die Agentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmer. Demnach verwies sie auf intensive Beratungen in vielen Parteigremien in den vergangenen Jahren genau zu der Frage, wie man sich am besten gegenüber der AfD aufstelle. Kramp-Karrenbauer hatte den Vorwurf schon am Samstag auf dem CDU-Landesparteitag Brandenburg zurückgewiesen.