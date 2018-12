Überhaupt bemüht sich Schäuble, vor allem nach vorne zu schauen. Den Streit zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingsfrage im Sommer nennt er überflüssig. Zu der Debatte sei alles gesagt, so Schäuble. Und sagt dann doch etwas: "Es ist auch ein bisschen Rechthaberei bei allen Beteiligten dabei gewesen", findet er - was man als Kritik an Innenminister Horst Seehofer (CSU) verstehen darf. Und: Das Problem an der Entscheidung vom September 2015, in Ungarn gestrandete Flüchtlinge ins Land zu lassen, war, "dass es hernach nicht gelungen ist, diese Entscheidung als eine Ausnahmeentscheidung davor zu bewahren, dass sie in großen Teilen Afrikas falsch verstanden worden ist", sagt er - was man als Kritik an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verstehen darf.