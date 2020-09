Annegret Kramp-Karrenbauer geht in Klausur

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Union vor dem Hintergrund der internen Diskussion über die künftige Kanzlerkandidatur vor Selbstbeschäftigung gewarnt.



Die Bürger hätten Fragen zu Krieg und Frieden, ihren Arbeitsplätzen und der Zukunft, nicht aber zur Kanzlerkandidaten-Frage, sagte Kramp-Karrenbauer in der Klausur der CDU-Spitze in Hamburg. Die K-Frage interessiere vor allem Journalisten. Die CDU will auf ihrer Klausur die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm voranbringen.