Ein neues Rentenkonzept, das besonders die gebrochenen Erwerbsbiografien des Ostens berücksichtigt, soll Teil einer Strategie werden, mit der die CDU in die wichtigen Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gehen will. Mike Mohring, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat in Thüringen, hatte eine Grundrente zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung vorgeschlagen. Man müsse "die Lebensleistung der Menschen anerkennen, die mehr als 35 Jahre gearbeitet haben", so Mohring.



Auch Kramp-Karrenbauer hatte im Vorfeld schon signalisiert, dass die CDU innerhalb der Koalition jetzt auf eine rasche Umsetzung des Themas drängen wolle. Es bedürfe "eines konkreten Vorschlages aus dem Arbeitsministerium", drängelt die CDU-Vorsitzende Richtung Koalitionspartner SPD. Und auch über die Steuerbelastung will CDU mit der SPD verhandeln. Kramp-Karrenbauer zeigte sich verwundert, warum SPD-Finanzminister Olaf Scholz erst im Falle einer Rezession zu Steuersenkungen bereit sei, jetzt aber noch nicht. "Wenn der Finanzminister Spielräume sieht, werden wir noch mal innerhalb der Regierung darüber reden", so Kramp-Karrenbauer.