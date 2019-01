Auf ihrer eineinhalbtägigen Klausurtagung in Potsdam wird sich die CDU viel mit den bevorstehenden Wahlen beschäftigen: die Europawahl im Mai, zeitgleich die Wahl in Bremen und ein Dutzend Kommunalwahlen in den Ländern. Im Herbst folgen dann die wichtigen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Am Abschneiden bei diesen Wahlen wird gemessen werden, ob der Wechsel von Merkel zu Kramp-Karrenbauer ein Erfolg ist oder ob die Sehnsucht nach Friedrich Merz neue Nahrung in der CDU erhält. In manchen Umfragen hat Kramp-Karrenbauer jedenfalls Merkel in der Beliebtheit schon eingeholt, teils überholt. Im jüngsten ZDF-Politbarometer kommt Merkel in der Bewertung der zehn wichtigsten Politiker auf Platz zwei, dicht gefolgt von AKK auf Platz drei.