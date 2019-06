Und schon in drei Monaten stehen die nächsten Testwahlen für Kramp-Karrenbauer an. Nur, dass die Abstimmungen in Sachsen und Brandenburg sowie später in Thüringen eine andere Prägung haben. Im Osten ist die Stimmungslage nicht nur grundsätzlich anders, auch der politische Gegner ist ein anderer. Während im Westen die Grünen zur Union aufgeschlossen haben, ist es in den ostdeutschen Bundesländern die AfD, die die CDU herausfordert.



Hier stehen nicht der Klimawandel und die Einhaltung von CO2-Grenzwerten zur Debatte, sondern die damit verbundenen Sorgen um Veränderungen und Arbeitsplatzabbau. Die ostdeutschen CDU-Wahlkämpfer fordern daher von ihrer Parteivorsitzenden jetzt klare Beschlüsse in der Großen Koalition. Annegret Kramp-Karrenbauer ist sich allerdings bewusst, dass ihre Handlungsmöglichkeiten dabei sehr beschränkt sind.