Jens Spahn, der wie Merz seine Anhänger auf dem eher konservativen Flügel der Partei sucht, zog am folgenden Tag nach. Mit einem Artikel in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Ausgerechnet in der "FAZ", jener Zeitung, in der einst Angela Merkel mit Helmut Kohl abrechnete - und sich damit als Vorsitzende in Spiel brachte. Spahn versucht erst gar nicht den Konflikt mit Merkel zu verwischen. Für ihn ist die Migrationsfrage immer noch die zentrale Auseinandersetzung. Sie sei "der weiße Elefant im Raum" schreibt er. Noch immer sei "die Debatte nicht beendet", noch immer erfahre das Land "weiterhin eine jährliche ungeordnete, überwiegend männliche Zuwanderung". Spahn setzt auf die Angst vor den Fremden.