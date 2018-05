Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die CDU will bei einem Parteitag am 26. Februar in Berlin grünes Licht für eine neue Große Koalition mit SPD und CSU geben. Das teilte die CDU nach einer Vorstandssitzung in Berlin mit.



CDU-Chefin Angela Merkel hatte ihrer Partei nach dem miserablen Ergebnis bei der Bundestagswahl versprochen, dass anders als sonst üblich diesmal ein ordentlicher Parteitag mit 1.001 Delegierten über die künftige Koalition beschließen solle.