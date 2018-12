Die Spendenaffäre ist heute kein Thema mehr – vieles andere schon: In der ZDF-Sendung "Was nun, Frau Merkel?" am Abend des Parteitags sprach Merkel über die Rente mit 70 (die damals Merz gefordert hatte), das Asylrecht, eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa und ihre Zusammenarbeit mit dem Fraktionschef: "Ich habe alle guten Voraussetzungen, mich mit Friedrich Merz gut zu verstehen."