Von was war vorher nicht alles die Rede gewesen. Vom Ende der Volkspartei CDU, die in diesem Koalitionsvertrag mit der SPD die Themen Europa und Finanzen aufgibt, vom Aushöhlen der Partei, von einer Kamikaze-Parteivorsitzenden, die mit ihrem Linkskurs die CDU schwach und die AfD stark gemacht habe. Zwei Personalvorschläge später ist von diesem Aufstand nicht mehr viel zu spüren. Angela Merkel hat Annegret Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin gemacht, sie hat mit Jens Spahn einen Kritiker in ihr Kabinett geholt, dazu noch ein paar Jüngere und zur Hälfte Frauen. Dazu wird alle grundsätzliche Kritik am Kurs der Partei in eine Debatte um ein neues Grundsatzprogramm verschoben. Das alles zusammen wirkt. Nur 27 der 975 Delegierten stimmen gegen den Koalitionsvertrag mit der SPD, fast 99 Prozent von ihnen wählen Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin.