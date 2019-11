Die Urwahl-Idee ist jetzt also vom Tisch - auch mit dem Segen des CSU-Chefs. Markus Söder, so will es die gute Sitte, an diesem Samstag zu Besuch bei der Schwesterpartei, in einer Rede, die man mit "Charmeoffensive" überschreiben könnte: "So richtig ist der Weg der SPD bei so 'ner Frage kein Vorbild - und außerdem würden wir da auch gerne ein kleines bisschen mitreden als CSU, das nur so nebenbei."