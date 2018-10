Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel. Quelle: Silas Stein/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach den massiven Stimmenverlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen bereit, auf den CDU-Vorsitz zu verzichten. Das habe Merkel in einer Sitzung des Parteipräsidiums angekündigt, erfuhr das ZDF.



Die Nachfolge an der Parteispitze könnte schon auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg geregelt werden. Kanzlerin möchte Merkel aber bleiben. Sie hatte bisher immer betont, dass für sie Parteivorsitz und Kanzlerschaft zusammengehören.