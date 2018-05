Kretschmer legte nach der Wahl den Amtseid ab. Am Rande der Landtagssitzung sagte der CDU-Politiker, er wolle "ein Ministerpräsident für alle Sachsen sein". "Wir haben es in der Hand, wie das Land ist, ob es weltoffen und friedlich ist", fügte er hinzu. Er wolle denen die Hand reichen, die ihn nicht gewählt hätten. In der politischen Auseinandersetzung forderte er zugleich eine Streitkultur, die "in der Sache hart, aber nicht verletzend, sondern friedlich und sachlich" sei.