Zugleich erklärte der CSU-Politiker, dass die Quoten noch nicht festgelegt seien. Gäbe es eine gemeinsame europäische Asylpolitik, müsste Deutschland im Falle einer Verteilung etwa 22 Prozent der Asylbewerber aufnehmen: "Wir haben uns also auch in den vergangenen Monaten praktisch nicht von dem wegbewegt, was ohnehin unsere Verpflichtung wäre."