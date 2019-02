Die "richtigen Konzepte für die Migrationspolitik in den kommenden Jahren" will die Union bei einem "Werkstattgespräch" finden. Dabei geht es auch um Abschiebungen - mal wieder. "Das ist in der Praxis so kompliziert", begründet Ralph Brinkhaus im ZDF-Morgenmagazin, warum dieses Thema zum wiederholten Male auf der Agenda steht. Einerseits wolle man Härte und Klarheit zeigen - andererseits habe man es mit Menschen zu tun. "Wenn ich in der Sprechstunde sitze und da sitzt mir jemand gegenüber und sagt, 'Herr Brinkhaus, warum wollen Sie mich abschieben?', dann ist das schon was anderes, als wenn ich hier in Berlin sitze und ein Gesetz mache." Die Balance sei das große Problem. "Wir müssen zurückführen - aber es geht hier um Menschen, nicht um irgendwelche Container."