Spahn spricht auch in Idar-Oberstein den UN-Migrationspakt an, den er gerne auf der Tagesordnung des Bundesparteitag im Dezember auf der Tagesordnung sehen würde. Das kommt bei der Basis gut an - und das trotz deutlicher Kritik aus der Parteispitze an Spahns Vorstoß. "Mehr Mut auch zur Debatte in der Sache", fordert Spahn. Dafür sind die CDU-Mitglieder heute in die Messehalle der Schmuckstadt gekommen.