Friedrich Merz macht den Anfang und setzt das Thema: "Ja, wir sind eine offene tolerante Gesellschaft, aber das ist keine Einbahnstraße. Diejenigen die zu uns kommen müssen sich in Deutschland ohne Wenn und Aber an die Regeln halten, die wir uns in der Gesellschaft gegeben haben." Über das Asylrecht müsse neu geredet werden, so Merz. Und somit steht auch an diesem Abend hier in Thüringen ein unsichtbarer Elefant im Raum: die Migrationsfrage. Ein Jahr vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen liegt die AfD in Umfragen bei über 20 Prozent. Das macht die Leute nervös.