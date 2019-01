In einem "Werkstattgespräch" im Februar wolle sich die Partei mit dem Alltag und der Praxis in diesem Bereich auseinandersetzen. Es gehe dabei nicht um "rückwärtsgewandte Debatten" oder darum, sich in "schrillen Forderungen zu übertreffen". Es solle vielmehr überprüft werden, was auch mit Blick auf beschlossene Veränderungen funktioniere und was nicht, sagte die CDU-Vorsitzende. Es gehe darum, was konkret verbessert werden könne - und dies mit "denen, die vor Ort die Arbeit tragen", zu besprechen.



Sie glaube, dass die Bürger dies auch von der Politik erwarteten. "Die Praxis in Deutschland wollen wir verbessern. Da erwarten die Menschen konkrete Vorschläge, und an diesen Vorschlägen wollen wir arbeiten." Dieser Aufgabe werde sich die Partei im Februar stellen.