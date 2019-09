Ingo Senftleben

Quelle: dpa

Der Spitzenkandidat der CDU in Brandenburg, Ingo Senftleben, will Brücken bauen. Heute sei die rot-rote Regierung nach zehn Jahren abgewählt worden. Deshalb gehe es jetzt darum, "ob Demokraten Brücken bauen können, zwischen Themen und zwischen Menschen", sagte Senftleben im ZDF.



Die CDU hat laut Hochrechnung 15,5 Prozent der Stimmen bekommen und wäre so drittstärkste Kraft nach SPD und AfD. Senftleben weiß aber auch: "Einladen wird in einer Demokratie derjenige, der die Wahl gewonnen hat".