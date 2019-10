Zu den Vorwürfen hatte die Parteispitze lange geschwiegen. Auch diejenigen, die sonst selten ein Mikrofon auslassen, wie die stellvertretenden Parteivorsitzenden Julia Klöckner, Armin Laschet oder Volker Bouffiert. Auch Paul Ziemiak, der Generalsekretär der Partei, sagte Interviews ab. Nur Jens Spahn äußerte sich heute dazu bei seiner Grippeschutz-Impfung. Der Gesundheitsminister, der sich voriges Jahr mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz um den CDU-Vorsitz beworben hatte, kann die Kritik an Kanzlerin Merkel und der Bundesregierung an sich nicht verstehen. "Wir haben intensiv in den letzten 18 Monaten gearbeitet, und das wollen wir auch weiter tun." Es gebe "zu viele Themen", die "seit zehn, 20 Jahren immer wieder diskutiert und nicht entschieden werden". Vertrauen gewinne man nicht zurück, "wenn wir alle sechs Monate Personal- und Verfahrensdebatten führen", so Spahn. "Deswegen bin ich sehr dafür, in der Sache miteinander zu diskutieren."