Proteste gegen das neue Urheberrecht

Quelle: dpa

Es ist ein ungeheurer Vorwurf, den der Europa-Abgeordnete Daniel Caspary (CDU) erhebt: "Wenn amerikanische Konzerne mit massivem Einsatz von Desinformationen und gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie gefährdet", sagt er in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Der Twitter-Account der CDU/CSU-Fraktion im Europaparlament verbreitet Casparys Zitat am Samstagnachmittag - just in dem Moment, in dem in Deutschland mehr als 100.000 Menschen in München, Berlin und anderen Städten gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform demonstrieren.