Dabei hat die CDU gegen Seehofers Masterplan, der 63 Maßnahmen umfasst, eigentlich gar nichts. Nur eben etwas gegen diese eine Grenzfrage. Allerding kennen diesen Plan nach wie vor die wenigsten in seiner Gänze. Trotzdem haben die Abgeordneten auf Antrag der FDP darüber heute diskutiert. Auch Innenminister Seehofer ist gekommen, zeigt wie Merkel am Morgen: Ich bin noch da. Seehofer hört zu, diskutiert ein bisschen zum rechten und linken Nachbarn, schüttelt den Kopf. Zum Beispiel, als Linken-Politikerin Ulla Jelpke ihm vorwirft, er heize die Stimmung mit Absicht an, um als "Scharfmacher im bayerischen Landtagswahlkampf" dastehen zu können.



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) wirft ihm vor, seine geplanten Ankerzentren böten "Lösungen für Probleme, die wir gar nicht haben". Und: Abschottung in Europa könne nicht die Lösung sein. Da applaudiert die SPD-Fraktion. Und sie applaudiert noch mehr, als Lars Castellucci (SPD) ihm und der CSU vorwirft, die Koalition und damit das Land zu blockieren. "Machen Sie was", sagt er in Richtung Seehofer, "jammern sie nicht immer nur!" Auch SPD-Chefin Nahles war am Morgen schon deutlich geworden, hatte sich aber eher auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eingeschossen. "Herr Söder benimmt sich wie ein Bonsai-Trump", so Nahles. "Wir lassen es nicht zu, dass die Panik der CSU-Landesregierung ganz Deutschland und Europa in Geiselhaft nimmt."