Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und CDU-Vize.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die lange und heftige Zuwanderungsdebatte in der Union kritisiert. "Alle haben heute erkannt: Das Migrationsthema so hochzuhängen, war nicht klug", sagte der CDU-Vize der "Welt". "Ich habe das in meinem Landtagswahlkampf 2017 selbst erlebt."



Laschet verlangte, die CDU solle künftig auf andere Themen setzen, um bürgerliche und konservative Wähler zu überzeugen. Dazu zählt er die innere Sicherheit und eine "Null-Toleranz-Politik" gegenüber Kriminellen.