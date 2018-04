Die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat die Jamaika-Unterhändler zur Einigung gemahnt. "Man muss sich immer die Alternative dazu anschauen. Und am Ende sage ich: Man muss sich zusammenreißen und was hinbekommen", erklärte Klöckner am Rande der Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin.



Klöckner meinte: "Grundsätzlich bin ich optimistisch, aber es gab durchaus schon leichtere Sondierungsverhandlungen."