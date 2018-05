CDU-Vize Armin Laschet ist zufrieden mit den GroKo-Sondierungen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat ein optimistisches Fazit des ersten Sondierungstages von CDU, CSU und SPD gezogen. Man sei sowohl in der großen Runde als auch in den Arbeitsgruppen gut vorankommen, sagte der CDU-Vize-Vorsitzende vor der Fortsetzung der Sondierungen in Berlin.



Man sei gleich in die Sacharbeit eingestiegen. "Jeder weiß, dass wir in dieser Woche ein gutes Ergebnis zustande bringen müssen." Die Sondierungen sollen bis Donnerstag abgeschlossen sein