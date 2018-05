CDU-Bundesvize Bouffier verteidigt den Koalitionsvertrag. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat Kritik an der geplanten Ressortverteilung in einer schwarz-roten Regierung zurückgewiesen. "Wir haben eine ganze Reihe wichtiger Ministerien", sagte der CDU-Bundesvize.



Schmerzlich sei die Abgabe des Finanzministeriums an die SPD gewesen, dafür erhalte die CDU das Wirtschaftsministerium. "Ja, das war am Ende ein Kompromiss, den will ich nicht schöner reden, als er ist." Zugleich sei aber die Frage gewesen, was die Alternative gewesen wäre.