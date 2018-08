Der CDU-Vorschlag zur «Dienstpflicht» ist umstritten. Archivbild Quelle: Frank May/dpa

Eine von Teilen der CDU angeregte Dienstpflicht stößt auf breite Skepsis. Zwar gibt es auch Unterstützer eines verpflichtenden Dienstes in Bundeswehr oder zivilen Einrichtungen. Viele Politiker zweifeln aber an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit.



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) regte eine Volksbefragung an. "Eine Dienstpflicht kann dazu beitragen, sowohl die Herausforderungen im Sozialen als auch bei der Verteidigung (...) besser zu bewältigen", sagte er der "Bild".