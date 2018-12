Koch: Ich glaube das Wichtigste, was alle in der CDU von dem oder der neuen Parteivorsitzenden erwarten, ist, dass wir sehr schnell in eine Position zurückkommen, die nicht bei 25, sondern erst bei 35 bis 40 Prozent der Zustimmung liegt. Das ist existenziell für eine Volkspartei und das wird auch im kommenden Jahr bei den keineswegs einfachen Wahlen in den neuen Ländern von großer Bedeutung sein.