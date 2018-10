Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Volker Bouffier. Quelle: Swen Pförtner/dpa

In der heißen Phase des CDU-Landtagswahlkampfes in Hessen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Volker Bouffier erneut vor einem Linksruck in der Politik gewarnt. Bouffier warb dafür, beide Stimmen der Union zu geben und nicht etwa taktisch aufzuteilen.



Am Sonntag wird der neue Landtag gewählt. Bisher regiert die CDU in einer Koalition mit den Grünen. Eine Fortsetzung ist jüngsten Umfragewerten zufolge wegen schwacher Werte bei der CDU aber ungewiss.