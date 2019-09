Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring.

Quelle: Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringer, die ihren Wohnsitz zurück in ihre Heimat verlegen, sollen nach dem Willen der CDU eine Rückkehrprämie erhalten. Vorgeschlagen werden in dem auf einem Landesparteitag beschlossenen CDU-Wahlprogramm 5.000 Euro, wenn in Thüringen der Hauptwohnsitz angemeldet und eine Arbeit aufgenommen wird.



"Das ist eine Einladung, wieder nach Hause zu kommen und hier die Zukunft zu gestalten", sagte CDU-Landeschef Mike Mohring. Nach der Wiedervereinigung hatten viele Menschen Thüringen auf der Suche nach Arbeit verlassen.