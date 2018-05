Mehrere CDU-Politiker haben inzwischen den Koalitionspartner SPD für seine Haltung zu den umstrittenen Ankerzentren kritisiert und sich hinter Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gestellt. Dazu gehören die Generalsekretärin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.



In jenen Ländern, in denen die SPD ohne die CDU regiere, wie etwa in Rheinland-Pfalz, Berlin oder Thüringen, gebe es eine klare Festlegung gegen die Zentren, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. Dabei habe die SPD den Zentren in den Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Der Begriff Ankerzentrum leitet sich aus den Worten Ankunft, Entscheidung und Rückführung ab.