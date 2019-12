Die CDU hat ihr C wieder.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Das C ist wieder da: Greenpeace hat den vor eineinhalb Wochen aus der Parteizentrale geklauten Originalbuchstaben des CDU-Schriftzugs zurückgebracht. Aktivisten der Umweltorganisation transportierten das rote C zurück zum Adenauerhaus in Berlin.



Greenpeace-Klimaexpertin Marion Tiemann forderte, das C wieder mit Leben zu erfüllen und ein neues Klimapaket vorzulegen. "Das, was da auf dem Tisch liegt, reicht laut Wissenschaft nicht aus. Und wer die Schöpfung bewahren will, muss das Klima schützen."