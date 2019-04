CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak plädiert für geordneten Brexit.

In der Debatte über einen weiteren Aufschub des Brexits plädiert die CDU dafür, sich Zeit für eine rechtlich wasserdichte Lösung zu nehmen. Man solle sich nun "Zeit nehmen, die Dinge zu ordnen. Und mehr Zeit bedeutet auch eben: Mehr Möglichkeiten, über einen geordneten Brexit zu sprechen", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.



Eigentlich soll Großbritannien am 12. April aus der EU ausscheiden. Die britische Premierministerin Theresa May bittet um eine Verschiebung auf den 30. Juni.