Das wurde im Jahr 1988 gegründet und ist der Platzhirsch in der KI-Forschung. Seiner Grundlagenforschung verdankt Deutschland zum Beispiel eine exzellente Position bei der Entwicklung von Kontrollsystemen für KI-System beim autonomen Auto. In das DFKI floss ein großer Teil der Forschungsgelder hierzulande. Doch das an den Eckpfeilern beteiligte Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München will auch mehr Forschungsgelder und muss sich dafür entsprechend positionieren.