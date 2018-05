Özdemir: Wenn es nach dem neuen GroKo-Koalitionsvertrag geht, werden Sie und ich das wohl nicht mehr erleben. Aber ich bin zuversichtlich, dass der Fortschritt schneller sein kann. Denn die Industrie wacht ja auf durch den Druck der Realitäten, auch weil sie es selbst in der Vergangenheit verschlafen hat und es eine unheilige Kumpanei zwischen Industrie und Politik gab. Zu Lasten der Jobs, zu Lasten der Innovationskraft und zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Und die neuen Töne, die man jetzt so langsam hört, gehen in die richtige Richtung. Porsche will beispielsweise mehr Geld in emissionsfreie Mobilität investieren, aber auch von VW, die nach dem jüngsten Skandal mit den Affen-Versuchen hoffentlich erkannt haben, dass es so nicht weitergeht, reden jetzt beispielsweise über ein Abschmelzen der Dieselsubventionen und gar über die Einführung der blauen Plakette. Das sind Töne, wie wir sie in den vergangenen Jahren nur auf grünen Parteitagen gehört haben. Es sieht danach aus, dass auch der ein oder andere Autoboss erkannt hat, dass die Grünen die eigentlichen Partner sind, wenn man das Auto in eine emissionsfreie Zukunft führen will und die Mobilität von Morgen gewährleisten möchte. Das stimmt mich hoffnungsfroh.