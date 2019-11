Beim Ausbau des Ladenetzes zweifelte der Grüne an der Umsetzung. Die Maßnahme sei schon auf vielen "Autogipfeln" beschlossen worden. "Ich bin sehr skeptisch, ob wir in diesem Tempo die Verkehrswende tatsächlich hinbekommen", so Özdemir. Die Verkehrswende werde noch immer "in homöopathischen Dosen" angegangen. Diese Maßnahmen würden nicht reichen, um die notwendigen CO2-Einsparungen bis 2030 zu erreichen.