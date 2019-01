Gerade in diesen Segmenten ist der Druck auf die Hersteller groß. Um potenzielle Käufer zu überzeugen, dürfen sich die Hersteller keine Blöße geben. Sprich: Jedes Gerät muss heute so viel wie möglich können - und dazu braucht man das Internet. Ein Fernseher, der ohne Netflix-, Sky-, YouTube- oder Mediatheken-Anbindung in die Läden kommt, hat auf dem Markt keine Chance. Ein smarter Lautsprecher, der sich nicht zu Spotify verbindet und per Amazons Alexa-Sprachsteuerung im Internet bestellt, verkauft sich nicht. Und Fitnessgadgets, die ihre gesammelten Daten nicht an den Hersteller zurückfunken, wird man nicht finden.