Die Consumer Electronics Show, kurz CES, ist die weltweit größte Fachmesse für Elektronik und Computeranwendungen. 1967 war sie zunächst noch in New York angesiedelt. Ab 1978 gab es dann pro Jahr zwei Termine in Las Vegas und Chicago, Ende der 1990er Jahre blieb nur das Spielerparadies in der Wüste von Nevada als Austragungsort übrig. Auf der CES debütierten unter anderem Videokassetten-Rekorder und 3D-Fernseher.



Vom ursprünglichen Fokus auf Unterhaltungselektronik wurde die Palette immer breiter. Inzwischen nutzt auch die Autobranche die Messe Anfang Januar für die Präsentation ihrer Neuheiten.