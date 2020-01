Auch in der Autoindustrie ist die CES fest im Terminkalender verankert. Serienmodelle debütieren hier nicht, stattdessen werden ausgefallene Concept Cars und Innovationen vorgestellt. Hoch hinaus will der koreanische Autohersteller Hyundai, der ein "Personal Air Vehicle" zeigt. Dieses fliegende Auto-Unikat geht nicht in Serie, sondern bleibt ein Concept Car im Rahmen einer Mobilitätsshow. Fast schon bodenständig wirkt da Hondas Stahl- und Glas-Cabrio, das per Zug und Druck am Lenkrad beschleunigt oder bremst.