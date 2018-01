Das ist ja schon fast ikonisch, diese Geschichte mit Bernd Eichinger, als er aus meinem Schuh getrunken hat. Hannelore Elsner

Es war eine Hommage an die wohl bekannteste Szene des Deutschen Filmballs: Als die Schauspielerin Jella Haase am Samstagabend im Ballsaal des Münchner Nobelhotels Bayerischer Hof ihren dunkelroten High Heel mit Champagner füllen ließ, war es kein Zufall, dass gerade Hannelore Elsner neben ihr saß. "Das ist ja schon fast ikonisch, diese Geschichte mit Bernd Eichinger, als er aus meinem Schuh getrunken hat", sagte Elsner noch auf dem roten Teppich über das Jahrzehnte zurückliegende, aber legendäre Erlebnis mit dem 2011 verstorbenen Filmproduzenten.



Champagner regnete es beim 45. Filmball nicht nur in die roten Samt-Pumps von "Fack Ju Göhte"-Star Haase, sondern auch auf zahlreiche Kameraleute und ihren Schauspielerkollegen Max von der Groeben, der den Korken knallen ließ. Kurze Zeit vorher stand die 75-jährige Elsner noch auf dem Tisch, jubelte der 25-jährigen Haase zu und zog das Blitzlichtgewitter auf sich.