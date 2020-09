Youssef el-Arabi (m) und Joshua Kimmich (l)

Quelle: reuters

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat mit Mühe und dank zweier Treffer von Robert Lewandowski seine weiße Weste in der Champions League gewahrt. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann beim griechischen Vertreter Olympiakos Piräus 3:2 und steht nach dem dritten Sieg im dritten Spiel in der Gruppe B mit einem Bein im Achtelfinale.



Dagegen hat Bayer Leverkusen nach seiner dritten Niederlage kaum noch realistische Chancen auf den Einzug in die Runde der besten 16. Die Elf von Trainer Peter Bosz unterlag beim spanischen Spitzenklub Atletico Madrid 0:1 und ist zur Halbzeit der Vorrunde Letzter der Gruppe D.