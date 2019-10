Benjamin Pavard, Joshua Kimmich und Kingsley Coman (v.l.) bejubeln Kimmichs Tor zum 1:1

Quelle: Matthias Balk/dpa

Dank Viererpacker Serge Gnabry und Torgarant Robert Lewandowski hat Bayern München den ersten internationalen Härtetest der Saison an einem denkwürdigen Champions-League-Abend mit Glanz und Gloria bestanden. Beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur gewann der deutsche Rekordmeister nach anfänglichen Schwierigkeiten und traumhaften Treffern seiner Torjäger eine teils atemberaubende Europapokal-Schlacht am Ende eindrucksvoll mit 7:2 (2:1).



Nach zwei Spieltagen ist Bayern in der Gruppe B mit zwei Siegen der souveräne Tabellenführer - und haben ihre Titelambitionen eindrucksvoll untermauert.