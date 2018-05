AS Rom - FC Liverpool

Der FC Liverpool und Titelverteidiger Real Madrid bestreiten am 26.Mai in Kiew das Finale um die Champions League. Liverpool mit dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp erreichte trotz einer 2:4 (2:1)-Niederlage im Halbfinal-Rückspiel bei AS Rom erstmals seit 2007 wieder das Finale. Das Hinspiel hatten die Engländer 5:2 gewonnen.



Sadio Mane (9.) und Georginio Wijnaldum (26.) erzielten im Rückspiel die Treffer für den 18-maligen englischen Meister.