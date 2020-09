Nordi Mukiele (2.v.l.) und Artem Dzyuba

Quelle: ap

RB Leipzig hat sein Heimspiel gegen Zenit St.Petersburg gewonnen und Kurs auf das Achtelfinale der Champions League genommen. Die Sachsen besiegten die Russen mit 2:1 (0:1) und weisen nach drei Spielen sechs Punkte auf.



Leipzig hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, nutzte aber seine wenigen Chancen nicht. Effizienter waren die Gäste, die durch Rakyzkyj in Führung gingen (25.). Nach der Pause wurde RB zielstrebiger und drehte durch Laimer (49.) und Sabitzer (59.) die Partie. In der Folgezeit hatten beide Mannschaften gute Torchancen, aber Leipzig brachte den Sieg über die Zeit.