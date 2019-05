Am Ende waren es mal wieder die Fans des FC Liverpool, die die ganze Sache mit ihrem feinen Humor am besten auf den Punkt brachten. "Brexit is for Mancs. We are staying in Europe" stand in weißen Lettern auf einem Banner, dessen Foto noch vor dem furiosen 4:0-Sieg der Reds gegen Barcelona im Netz kursierte. Ein kleiner Seitenhieb auf die ungeliebten Rivalen aus Manchester, die in der Königsklasse im Viertelfinale die Segel hatten streichen müssen. 90 Minuten und vier Tore in einem der spektakulärsten Spiele der Saison später war aus dem Banner Wirklichkeit geworden.