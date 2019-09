Die wohl wichtigste Frau der Indierock-Szene "down under" ist Courtney Barnett (30, Foto) aus Sydney: selbstbewusste Gitarristin, lässige Sängerin, Vorbild für viele Musikerinnen. Ihre Studioalben werden weltweit gefeiert, zuletzt im Vorjahr "Tell Me How You Really Feel". Eleganten, melancholischen Pop macht Lorde (22) aus Auckland/Neuseeland - "Melodrama" kam 2017 auf Platz 1 der US-Charts.



