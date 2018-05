Der 34c3 ist der größte Hackerkongress Europas. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Abschluss des Chaos Communication Congress (34c3) haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. Um die 15.000 Besucher waren von Mittwoch bis Samstag in die Leipziger Messe gekommen, so viele wie noch nie.



Hacker präsentierten Sicherheitslücken, die sie aufspürten, etwa bei Stromtankstellen, im Online-Banking oder bei Staubsaugerrobotern. In vielen Vorträgen ging es aber auch um die netzpolitische Lage in einzelnen Ländern, etwa in China, Nordkorea, Iran oder Saudi-Arabien.