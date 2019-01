Am Sonntag wurde im Zusammenhang mit dem Hackerangriff die Wohnung eines Zeugen in Heilbronn durchsucht, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mitteilte. "Die verdeckte Phase der Ermittlungen dauert an", so der Sprecher. Zuvor hatten das ARD-Politikmagazin "Kontraste" und das RBB-Inforadio über die Durchsuchung berichtet.



Demnach handelt es sich bei dem Zeugen um einen 19-Jährigen. Er sei "über mehrere Stunden befragt worden", zitierte "Kontraste" den Mann. Das BKA habe auch seinen Hausmüll durchsucht und technische Geräte beschlagnahmt. Der 19-Jährige gab den Berichten zufolge an, dass er in Kontakt mit dem Hacker stand, der für den Datendiebstahl verantwortlich sein soll. Der Diebstahl persönlicher Daten hunderter deutscher Politiker und Prominenter und deren Veröffentlichung im Internet waren am Freitag öffentlich bekannt geworden. Links zu den Datensätzen wurden über den mittlerweile gesperrten Twitter-Account @_Orbit verbreitet.